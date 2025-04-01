Tekirdağ'da asayiş

Evde yapılan aramada, 24 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

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