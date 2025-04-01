Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine L.K. ve H.D'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
-Ruhsatsız silah ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine A.U'yu durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
-Şarköy'de sahte içki ele geçirildi
Şarköy ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada, 24 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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