Tekirdağ'da polisler bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimlerini sürdürüyor

Tekirdağ'da polis ekipleri bayram tatili dolayısıyla trafik denetimlerine devam ediyor.

Bayram tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda hareketlilik yaşanıyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri bayram tatili dolayısıyla yoğun mesai yapıyor.

Tekirdağ-İstanbul karayolundaki Marmaraereğlisi, Yenice, Beyazköy, Yeniçiftlik ve üniversite kavşaklarında 22 ekip ve 46 personel görev yapıyor.

Ekipler, denetim noktasında sürücüleri, emniyet kemeri ve hız kuralları konusunda uyarıyor.

Sürücülerden İsmail Ataç, gazetecilere, polis ekiplerinin uygulamalarının artırılarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bayram tatili nedeniyle yolların çok kalabalık olduğunu belirten Ataç, herkesin kurallara uymasıyla olası kazaların önüne geçileceğini dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da kavşaklarda görevli trafik ekiplerinin çalışmalarını takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.