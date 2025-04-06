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        Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 23:06 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:06
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        Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, U.T. idaresindeki 59 AAH 110 plakalı otomobil ile Y.Ö. idaresindeki 49 AHM 862 plakalı motosiklet, Çukuryurt Mahallesi’nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü Y.Ö, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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