Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, U.T. idaresindeki 59 AAH 110 plakalı otomobil ile Y.Ö. idaresindeki 49 AHM 862 plakalı motosiklet, Çukuryurt Mahallesi’nde çarpıştı.

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