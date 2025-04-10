Tekirdağ'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tek katlı bir ev yandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tek katlı bir ev yandı.
Çiftlikönü Mahallesi'nde kullanılmayan tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.
Olayda söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.
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