Tekirdağ'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu
Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.
Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.
Tekirdağ'ın bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.
Yeniköy ve Uçmakdere Mahalleleri sis bulutunun içinde kaldı.
Ganos Dağı eteklerinde güzel manzara sunan sis bulutu, dron ile görüntülendi.
Sis, Tekirdağ-Şarköy güzergahında yolculuk yapanlara da görsel şölen yaşattı.
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