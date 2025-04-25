Tekirdağ Valisi Soytürk Saray'da ziyaretlerde bulundu

Soytürk, ardından, Saray Belediyesi tarafından 53 bin metrekare alana yapılması planlanan hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Özsoy, ilçede hayata geçirilen projeler ve İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından, kaymakamlık ve belediyenin çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Soytürk, Saray Kaymakamı Refik Özsoy'u ziyaret ederek bir süre görüştü.

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