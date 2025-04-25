Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk Saray'da ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Saray ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:09 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Soytürk Saray'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Saray ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Soytürk, Saray Kaymakamı Refik Özsoy'u ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Özsoy, ilçede hayata geçirilen projeler ve İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından, kaymakamlık ve belediyenin çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

        Soytürk, ardından, Saray Belediyesi tarafından 53 bin metrekare alana yapılması planlanan hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

        Vali Soytürk, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı
        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Acil yardım uzmanından ailelere "Aile Afet Planı" hazırlamaları önerisinde...
        Acil yardım uzmanından ailelere "Aile Afet Planı" hazırlamaları önerisinde...
        Tekirdağ'da ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı için anıza ekim yapıl...
        Tekirdağ'da ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı için anıza ekim yapıl...
        Tekirdağ'da babasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da babasını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı