Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 metruk bina yıkıldı

Bu kapsamda, mahallede uyuşturucu ticareti ve kullanımında kullanıldığı tespit edilen 10 metruk bina için yıkım kararı alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen metruk yapılarla ilgili ortak çalışma yürüttü.

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