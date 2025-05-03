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        Tekirdağ'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 14:56 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:56
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        Tekirdağ'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Tekirdağ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

        "Hırsızlık" suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Y.G. ile "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.O. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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