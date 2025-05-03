Tekirdağ'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

"Hırsızlık" suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Y.G. ile "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.O. yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

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