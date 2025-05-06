Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 30 gram metanfetamin, 534 gram bonzai, 90 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Ekipler, bu kapsamda belirlenen adres ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

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