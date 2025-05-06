Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda belirlenen adres ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 30 gram metanfetamin, 534 gram bonzai, 90 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirdi.
Adreslerde bulunan 5 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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