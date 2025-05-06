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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:07 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:07
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda belirlenen adres ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 30 gram metanfetamin, 534 gram bonzai, 90 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirdi.

        Adreslerde bulunan 5 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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