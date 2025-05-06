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        Tekirdağ'da motosiklet kazasından yaralı kurtulan sürücü, kask ve ekipmanın önemine dikkati çekti

        Tekirdağ'da, motosiklet kazasından yaralı kurtulan Serhat Güneş, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, kask ve koruyucu ekipmanın hayati önemine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:57 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:57
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        Tekirdağ'da motosiklet kazasından yaralı kurtulan sürücü, kask ve ekipmanın önemine dikkati çekti
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        Tekirdağ'da, motosiklet kazasından yaralı kurtulan Serhat Güneş, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, kask ve koruyucu ekipmanın hayati önemine dikkati çekti.

        Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını söyledi.

        Soytürk, "2023-2024 yılında yaklaşık 6 bin 600 kişi trafik kazasında vefat etmiş. 2024'te terörden vefat eden sayımız 6. Trafik kazalarında 6 bin 600 yurttaşımızın vefat etmesi korkunç bir olay. Tekirdağ'da motosiklet sürücüleri, kurallara uyma, kask konusunda çok dikkatli. Kurallara uyan bütün sürücülere teşekkür ediyorum." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da trafik ekiplerinin sürekli sahada olduğunu dile getirdi.

        "Yılın Motosiklet Sürücüsü" seçilen Serhat Güneş ise geçen yıl geçirdiği kazadan yaralı kurtulduğunu anlattı.

        Kamyonetin çarpması sonucu aracın altında 60 metre sürüklendiğini belirten Güneş, "Kask ve ekipmanlarım olmasa bugün belki de aranızda olmayacaktım. Kazada hayatını kaybedenler gibi bir sayıdan ibaret olacaktım. Ekipmanlarımın tam olmasından dolayı kazadan yaralı kurtuldum. Bazı motosiklet sürücüleri kasklarını koluna takabiliyor. Sürücüler, kasksız, ekipmansız asla motosiklete binmesin." ifadelerini kullandı.

        - Kadın sürücü "Yılın Şoförü" seçildi

        "Yılın Şoförü" seçilen Şenay Kenar ise 7 yıldır şoförlük yaptığını söyledi.

        Halk otobüsü kullandığını ifade eden Kenar, "Bana bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Çocukları seviyorum, kızları, öğrencileri kendi evladım gibi görüyorum her zaman. İnsanları bir yerlere taşımak, ulaştırmak çok güzel." diye konuştu.

        Programda, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, yapılan trafik uygulamaları, motosiklet denetimleri ile yaşanan kazalara ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

        Program sonunda, Güneş ile Kenar'a plaketleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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