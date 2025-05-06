Tekirdağ'da motosiklet kazasından yaralı kurtulan sürücü, kask ve ekipmanın önemine dikkati çekti

Tekirdağ'da, motosiklet kazasından yaralı kurtulan Serhat Güneş, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, kask ve koruyucu ekipmanın hayati önemine dikkati çekti.

Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Soytürk, "2023-2024 yılında yaklaşık 6 bin 600 kişi trafik kazasında vefat etmiş. 2024'te terörden vefat eden sayımız 6. Trafik kazalarında 6 bin 600 yurttaşımızın vefat etmesi korkunç bir olay. Tekirdağ'da motosiklet sürücüleri, kurallara uyma, kask konusunda çok dikkatli. Kurallara uyan bütün sürücülere teşekkür ediyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da trafik ekiplerinin sürekli sahada olduğunu dile getirdi.

"Yılın Motosiklet Sürücüsü" seçilen Serhat Güneş ise geçen yıl geçirdiği kazadan yaralı kurtulduğunu anlattı.

Kamyonetin çarpması sonucu aracın altında 60 metre sürüklendiğini belirten Güneş, "Kask ve ekipmanlarım olmasa bugün belki de aranızda olmayacaktım. Kazada hayatını kaybedenler gibi bir sayıdan ibaret olacaktım. Ekipmanlarımın tam olmasından dolayı kazadan yaralı kurtuldum. Bazı motosiklet sürücüleri kasklarını koluna takabiliyor. Sürücüler, kasksız, ekipmansız asla motosiklete binmesin." ifadelerini kullandı.