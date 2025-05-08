Tekirdağ'da öğrenciler trafik kurallarını parkurda öğreniyor

Tekirdağ'da polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları konusunda bilinç kazandırmak amacıyla parkurda eğitim verdi.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce sahil dolgu alanında program düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, oluşturulan Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere yolun karşısına geçme, güvenli geçiş yerleri, trafikte yapılması gerekenleri uygulamalı gösterdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Ardından Soytürk ve protokol üyeleri, polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin stantlarını gezdi.

Jandarma ve polis ekipleri ekipmanlar hakkında Soytürk'e bilgi verdi. Daha sonra motosiklet ekipleri gösteri yaptı.

İlkokul öğrencisi Ömer Kasap, AA muhabirine, polislerin kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.

Trafik kurallarını öğrenmeleri için programın faydalı olduğunu aktaran Kasap, kurallara herkesin uyması gerektiğini dile getirdi.