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        Tekirdağ'da öğrenciler trafik kurallarını parkurda öğreniyor

        Tekirdağ'da polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları konusunda bilinç kazandırmak amacıyla parkurda eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:28 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:35
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        Tekirdağ'da öğrenciler trafik kurallarını parkurda öğreniyor
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        Tekirdağ'da polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları konusunda bilinç kazandırmak amacıyla parkurda eğitim verdi.

        Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce sahil dolgu alanında program düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, oluşturulan Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere yolun karşısına geçme, güvenli geçiş yerleri, trafikte yapılması gerekenleri uygulamalı gösterdi.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Ardından Soytürk ve protokol üyeleri, polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin stantlarını gezdi.

        Jandarma ve polis ekipleri ekipmanlar hakkında Soytürk'e bilgi verdi. Daha sonra motosiklet ekipleri gösteri yaptı.

        İlkokul öğrencisi Ömer Kasap, AA muhabirine, polislerin kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.

        Trafik kurallarını öğrenmeleri için programın faydalı olduğunu aktaran Kasap, kurallara herkesin uyması gerektiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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