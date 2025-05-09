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        Tekirdağ'da motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:24
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        Tekirdağ'da motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir vatandaşın motosikletinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine ekipler motosikleti çalan şüphelilerin M.E.A. ve E.T. olduğunu tespit etti.

        Zanlıların jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ormanlık alanda otlarla kapatılmış halde bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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