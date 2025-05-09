Tekirdağ'da motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir vatandaşın motosikletinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine ekipler motosikleti çalan şüphelilerin M.E.A. ve E.T. olduğunu tespit etti.
Zanlıların jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ormanlık alanda otlarla kapatılmış halde bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
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