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        Tekirdağ NKÜ'ye "Spor Dostu Kampüs" ödülü

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Spor Dostu Kampüs" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 08:57 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:12
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        Tekirdağ NKÜ'ye "Spor Dostu Kampüs" ödülü
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Spor Dostu Kampüs" ödülüne layık görüldü.

        NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından öğrencilerin ve çalışanların sağlıklı yaşam biçimlerini sürdürmelerine ve spor yapmalarına destek olmak amacıyla yürütülen "Spor Dostu Kampüs" projesi kapsamında ödüle layık görülen üniversiteler açıklandı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, rektörler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Törende NKÜ de "Spor Dostu Kampüs" ödülüne layık görüldü.

        Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversite olarak sağlıklı kampüs yaşamı anlayışı çerçevesinde fiziksel aktivitelerin ve sporun teşvik edilmesine çok önem verdiklerini ve mevcut potansiyelin artırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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