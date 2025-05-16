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        Tekirdağ'da balkondan düşen çocuk yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturduğu evin balkonundan düşen çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:13
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        Tekirdağ'da balkondan düşen çocuk yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturduğu evin balkonundan düşen çocuk yaralandı.

        Şeyh Sinan Mahallesi Arif Kalfa Sokak'taki apartmanda oturan 2 yaşındaki T.K, birinci kattaki evin balkonundan düştü.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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