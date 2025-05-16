Tekirdağ'da balkondan düşen çocuk yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturduğu evin balkonundan düşen çocuk yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturduğu evin balkonundan düşen çocuk yaralandı.
Şeyh Sinan Mahallesi Arif Kalfa Sokak'taki apartmanda oturan 2 yaşındaki T.K, birinci kattaki evin balkonundan düştü.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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