Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Prof. Dr. Murat Taşan, NKÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan konuşma yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Stadyumunda tören düzenlendi.

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