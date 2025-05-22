Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Kurmay Albay Mehmet Boyraz'ı makamında kabul etti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Kurmay Albay Mehmet Boyraz'ı makamında kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk ve Boyraz makamda bir süre görüştü.
Boyraz, vakfın çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.
Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de yer aldı.
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