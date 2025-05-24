Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 09:37 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 141 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 2. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu düzenlendi
        Tekirdağ'da 2. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu düzenlendi
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da çiftçilere 94 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Tekirdağ'da çiftçilere 94 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Trakya'daki üreticilere "bölgede ıslah edilen yerli tohum çeşitlerini terci...
        Trakya'daki üreticilere "bölgede ıslah edilen yerli tohum çeşitlerini terci...
        Tekirdağ Müzesindeki "Kybele heykeli" ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor
        Tekirdağ Müzesindeki "Kybele heykeli" ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor
        Tekirdağ'da 58 bin 780 makaron ve 476 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Tekirdağ'da 58 bin 780 makaron ve 476 kilogram kaçak tütün ele geçirildi