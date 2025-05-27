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        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:48
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        Tekirdağ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde, K.Ç. idaresindeki 21 AFH 136 plakalı, Çorlu Belediyesi Aşevi'ne ait hafif ticari araç ile M.D’nin kullandığı 16 BPZ 158 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü M.D. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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