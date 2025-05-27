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        Tekirdağ'da motosiklet sürücüleri ve kuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi

        Tekirdağ Motosiklet Derneği (TEMOD) tarafından düzenlenen programda motosiklet sürücüleri ve kuryelere yönelik güvenli sürüş eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:39
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        Tekirdağ'da motosiklet sürücüleri ve kuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi
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        Tekirdağ Motosiklet Derneği (TEMOD) tarafından düzenlenen programda motosiklet sürücüleri ve kuryelere yönelik güvenli sürüş eğitimi verildi.

        Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ileri sürüş eğitmeni Metehan Yılmaz katılımcılara güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi sundu. Yılmaz, trafikte dikkat edilmesi gereken kuralların yanı sıra koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

        Programda ayrıca trafik polisi, jandarma trafik ve narkotik ekipleri tarafından da sunumlar yapılarak bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, TEMOD Başkanı Şafak Mısır ve çok sayıda motosiklet sürücüsü katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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