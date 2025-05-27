Tekirdağ'da motosiklet sürücüleri ve kuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi

Etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, TEMOD Başkanı Şafak Mısır ve çok sayıda motosiklet sürücüsü katıldı.

Programda ayrıca trafik polisi, jandarma trafik ve narkotik ekipleri tarafından da sunumlar yapılarak bilgilendirme gerçekleştirildi.

Tekirdağ Motosiklet Derneği (TEMOD) tarafından düzenlenen programda motosiklet sürücüleri ve kuryelere yönelik güvenli sürüş eğitimi verildi.

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