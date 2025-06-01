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        Tekirdağ'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak

        Tekirdağ'da Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma ücretsiz olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:01
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        Tekirdağ'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
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        Tekirdağ'da Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma ücretsiz olacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Otopark ve Ulaşım İşletmeciliği (TEKULAŞ) tarafından işletilen toplu taşıma araçları, faaliyet gösterdiği güzergahlarda bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

        Hem ilçeler arası hem de ilçe içi toplu taşıma araçlarını kapsayan uygulamadan vatandaşlar dört gün boyunca faydalanabilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bayramda vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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