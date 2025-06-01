Tekirdağ'da deniz dibi temizliği yapıldı

Denizden çıkarılan araba lastiği, ağ, tekne parçaları, plastik, şişe, cam ve bazı atıklar sahil dolgu alanda sergilendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar tarafından denizde dip temizliği yapıldı.

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