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        Tekirdağ'da motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:22 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:22
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        Tekirdağ'da motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki S.Y'ye, S.A. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan yaya, sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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