Tekirdağ'da motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki S.Y'ye, S.A. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yaya, sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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