Tekirdağ'da 273 bin 600 makaron ve 800 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ'da 273 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 800 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde iki iş yeri, bir otomobil ve bir depoda arama yaptı.

Aramalarda, 273 bin 600 makaron, 800 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 5 sigara sarma makinesi bulundu.

4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.