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        Tekirdağ'da geri dönüşüm firmasının çöp depolama alanında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir geri dönüşüm firmasının çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:36
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        Tekirdağ'da geri dönüşüm firmasının çöp depolama alanında çıkan yangın maddi hasara neden oldu
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir geri dönüşüm firmasının çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Tekirdağ yolu Karatepe mevkisinde bulunan enerji ve geri dönüşüm firmasına ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Ergene Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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