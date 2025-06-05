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        İstanbul Tekirdağ yolunda Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi

        Tekirdağ'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların emniyetli şekilde seyahat edebilmeleri için yollardaki denetimlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:54
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        İstanbul Tekirdağ yolunda Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi
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        Tekirdağ'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların emniyetli şekilde seyahat edebilmeleri için yollardaki denetimlerini artırdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde olası olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların emniyetli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla kent genelinde güvenlik ve trafik denetimlerini artırdı.

        Bayram tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ yolunda hareketlilik yaşanmaya başladı.

        Trafik Denetleme Şube ekipleri bayram tatili dolayısıyla yoğun mesai yapıyor.

        İstanbul-Tekirdağ karayolundaki kavşaklarda bayram boyunca 33 ekip ve 450 personel görev yapacak.

        Trafik Şube Müdür Vekili Barış Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi için sahada olacaklarını söyledi.

        İstanbul-Tekirdağ yolu üzerindeki bütün kavşaklarda trafik ekiplerinin görev alacağını ifade eden Soylu, "Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıla oranla ekip sayımızı yüzde 60 oranında artırarak toplam 81 ekiple il genelinde görev yapmaktayız. İstanbul-Tekirdağ yolu güzergahında her 1,5 kilometreye 1 ekip düşecek şekilde toplam 33 ekiple görev yapıyoruz. İl genelinde tüm güzergahlarımızda radar ve drone denetimlerimiz devam etmektedir. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak amacımız vatandaşlarımızın kazasız ve akıcı bir trafikte ilerleyerek sevdiklerine ulaşmasıdır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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