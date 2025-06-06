Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 3 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'da evlerinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 12:02 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 3 zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da evlerinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Malkara ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde üretildiği değerlendirilen 3 adreste arama yaptı.

        Aramada, 1313 kök Hint keneviri, 77 gram esrar, 18 led aydınlatma, 2 iklimlendirme çadırı, termometre, havalandırma sistemi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 80 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Hint keneviri yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurdukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 74 yaşındaki usta, 29 yıldır ahşap yakma sanatını icra ediyor
        Tekirdağ'da 74 yaşındaki usta, 29 yıldır ahşap yakma sanatını icra ediyor
        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram hareketliliği
        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram hareketliliği
        Hastalara 'aşırı sıcak' uyarısı
        Hastalara 'aşırı sıcak' uyarısı
        Kapaklı'da polis ekipleri vatandaşların bayramını kutladı
        Kapaklı'da polis ekipleri vatandaşların bayramını kutladı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ Vali Vekili Güler'den sağlık çalışanlarına bayram ziyareti
        Tekirdağ Vali Vekili Güler'den sağlık çalışanlarına bayram ziyareti