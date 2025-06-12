Tekirdağ'da çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında esnaf bilgilendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eski Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.

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