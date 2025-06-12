Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında esnaf bilgilendirildi

        Tekirdağ'da "Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" dolayısıyla esnaf bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:57 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında esnaf bilgilendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da "Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" dolayısıyla esnaf bilgilendirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eski Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti.

        Ekipler, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik hazırlanan broşürleri esnafa dağıtarak farkındalık oluşturdu.

        Yetkililer, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyen iş ortamlarından uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

        Bilgilendirme çalışmalarının aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan uçak düştü
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 1014 tarihi sikke ve obje ele geçirildi
        Tekirdağ'da 1014 tarihi sikke ve obje ele geçirildi
        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 1014 sikke ele geçirildi
        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 1014 sikke ele geçirildi
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü...
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü...
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı