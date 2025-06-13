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        Tekirdağ kirazında 3 bin ton rekolte bekleniyor

        Tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan Tekirdağ kirazında 3 bin ton rekolte bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:48
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        Tekirdağ kirazında 3 bin ton rekolte bekleniyor
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        Tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan Tekirdağ kirazında 3 bin ton rekolte bekleniyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Naip Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte kiraz hasadının devam ettiğini söyledi.

        Üreticilerin kiraz bahçelerindeki tatlı telaşının sürdüğünü ifade eden Aksoy, "Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde 2 bin 500 dekar alanda kiraz üretimi yapıyoruz. Bu sene inşallah 3 bin tona yakın kirazı pazara sürmüş olacağız." dedi.

        Aksoy, bu sene çiftçiler için bereketli bir yıl olacağını dile getirdi.

        Çiftçiler için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini aktaran Aksoy, "Kiraz fiyatları da üreticimizi memnun edecek durumda. Özellikle sofralık çeşitlerimizde bir problemimiz yok. Sanayiye giden altıparmak kirazı dediğimiz kirazlarımızda da durum iyi." diye konuştu.

        Çiftçi Vedat Ataç da "59. Uluslararası Kiraz Festivali" kapsamında dün düzenlenen "En İyi Kiraz Yarışması"nda birinci olduğunu, hasada devam ettikleri kiraz veriminin üreticileri sevindirdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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