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        Tekirdağ'da okul bahçesindeki bıçaklı kavgada 14 yaşındaki öğrenci yaralandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde okul bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:34 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:34
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        Tekirdağ'da okul bahçesindeki bıçaklı kavgada 14 yaşındaki öğrenci yaralandı
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        Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde okul bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Hasan Orhan İlkokulu bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle iki öğrenci arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 14 yaşındaki A.A. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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