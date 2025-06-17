Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bir baba oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde babası tarafından bıçaklanan oğul ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:58 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da bir baba oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde babası tarafından bıçaklanan oğul ağır yaralandı.

        Fatih Mahallesi Yüce Sokak’ta T.D. (61) ile oğlu A.R.D. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D, oğlunu bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan A.R.D, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Baba T.D. olay sonrası suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da 2009'da işlenen cinayetin şüphelileri, 16 yıl sonra tutuklandı
        Tekirdağ'da 2009'da işlenen cinayetin şüphelileri, 16 yıl sonra tutuklandı
        Tekirdağ'da 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklan...
        Tekirdağ'da 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklan...
        Tekirdağ'da okul bahçesindeki bıçaklı kavgada 14 yaşındaki öğrenci yaraland...
        Tekirdağ'da okul bahçesindeki bıçaklı kavgada 14 yaşındaki öğrenci yaraland...
        Tekirdağ'da kapalı kasa kamyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da kapalı kasa kamyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı