Çorlu'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şeyhsinan Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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