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        Çorlu'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:07
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        Çorlu'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şeyhsinan Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Yangında dumandan etkilenen bir çocuğa sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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