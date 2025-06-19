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        Tekirdağ'da 30 dekar buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'da bir tarlada çıkan yangında 30 dekar buğday ekili alan yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:29
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        Tekirdağ'da 30 dekar buğday ekili alan yandı
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        Tekirdağ'da bir tarlada çıkan yangında 30 dekar buğday ekili alan yandı.

        Altınova Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.

        Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında 30 dekar buğday ekili alan tamamen yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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