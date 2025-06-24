Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ve Kur'an kursunun açılışını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede Adem Keçeli tarafından cami ve hayırsever Ahmet Alkan tarafından Kur'an kursu yaptırıldı.

Düzenlenen açılış törenle cami ve Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

Vali Soytürk, açılıştaki konuşmasında, cami ve Kur'an kursu yaptıran hayırsever Keçeli ve Alkan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Soytürk, Keçeli ve Alkan'a plaket takdim etti.

Ardından Soytürk ve protokol üyeleri cami ve Kur'an kursunu gezdi.

-İl Müftüsü Soykök'e ziyaret

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

Aksoy ve Soykök bir süre sohbet etti.

Soykök, ziyaretlerinden dolayı Aksoy'a teşekkür etti.