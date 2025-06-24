Tekirdağ'da 21. Yayla Şenlikleri düzenlenecek

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 21. Yayla Şenlikleri düzenlenecek.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında basın mensuplarıyla bir araya gelerek etkinlikle ilgili bilgilendirme yaptı.

Akyüz, burada, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz kültürünü yaşatmak için şenliklerin yıllardır düzenlendiğini söyledi.

Şenliğin 27 Haziran'da başlayacağını aktaran Akyüz, "20 senedir şenliklerimizi sürdürüyoruz. Şenliğimizin amacı hem kendi kültürümüzü yaşatmak ve herkesin kaynaşması. Burada herkes kendinden bir şey bulacak. Bu sene 3 gün boyunca yine güzel bir şenlik yapacağız. Karadenizli sanatçılarımız bizimle olacak. Karadeniz lezzetlerinin, ürünlerini olduğu stantlar olacak. Buraya gelen herkes yöresel ürünlerinin tadına bakacak. Herkesi şenliğimize, horon halkamıza bekliyoruz." dedi.

Daha sonra basın mensuplarına kuymak ikram edildi.

Yerel şarkıcıların yanı sıra şarkıcılar Onay Şahin ve Zeynep Başkan konser verecek.