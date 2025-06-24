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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da buğday tarlasında başlayıp iki eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'da buğday tarlasında başlayıp iki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:53
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da buğday tarlasında başlayıp iki eve sıçrayan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'da buğday tarlasında başlayıp iki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Karadeniz Mahallesi'nde biçilmemiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın evlere sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ve polis ekipleri sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangına müdahale etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 evde hasar meydana geldi, yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan yandı.

        Yangında bir ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Aksoy, yangından etkilenen çiftçilerle görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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