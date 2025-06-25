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        Tekirdağ'da 300 dekar buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 300 dekar buğday ekili alan yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:11 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:11
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        Tekirdağ'da 300 dekar buğday ekili alan yandı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 300 dekar buğday ekili alan yandı.

        Çavuşköy Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.

        Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 300 dekar buğday ekili alan yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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