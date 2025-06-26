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        Tekirdağ'da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

        Tekirdağ'da bir otomobilde 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 08:27 Güncelleme: 26.06.2025 - 08:27
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        Tekirdağ'da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da bir otomobilde 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Ergene Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri'nde şüphe üzerine H.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 12 kilogram skunk bulundu.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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