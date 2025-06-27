Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 5 bin öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Üniversite stadında gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin ilerleyen teknolojisiyle beraber bölgenin yenilikçi dönüşümünde ana figür olduğunu söyledi.

Şahin, üniversitenin kurulduğu günden bu yana hızla büyüyen, gelişen ve birçok başarıya imza atan bir kurum olduğunu belirterek, kente katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, fakülte birincilerine ödülleri ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Törende İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla "Filistinliler özgür olmadan biz özgür olamayız" yazılı pankart açtı.

Bir ailenin tribünde plaj şemsiyesiyle sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.

Mezuniyet törenine katılan 5 bin öğrenci kep atarak mezuniyetlerini kutladı.