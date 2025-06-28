Serbest dalışta dünya şampiyonu Nida Murathan Bulut, gözünü yeni şampiyonluklara dikti

Serbest dalışta dünya şampiyonu milli sporcu Nida Murathan Bulut, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Nida Murathan Bulut, geçen ay Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Dinamik apnea (DYN) ve dinamik apnea paletsiz (DNF) kategorilerinde 2'şer altın ve bronz madalya kazanan milli sporcu, başarılarına yenilerini eklemenin gururunu yaşıyor.

- "Bayrağımızı kürsüde dalgalandırmak gurur verici"

Nida Murathan Bulut, AA muhabirine, adından her zaman başarıyla söz ettireceğini söyledi.

Katıldığı şampiyonalardan madalyayla döndüğünü belirten Nida, "Bugünlere gelmemde bana yardımcı olan Sertan hocama, aileme ve yanımda duran, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Öncelikle Türkiye Şampiyonası'na gittik. Orada üç Türkiye rekoru kırdım. Paletsiz, çift palet ve tek palette Türkiye rekortmeniyim. Böylelikle milli takıma seçildim." diye konuştu.

Milli sporcu, başarılarına yenilerini eklemek için durmadan çalıştığını anlattı.

Dünya Şampiyonası'nın çok önemli bir tecrübe olduğuna değinen Nida, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası beklentilerimin bir tık altında kaldı ama yine güzel bir sonuç elde ettim. İki dünya şampiyonluğu ve iki dünya üçüncülüğü kazandım. Benim için güzel bir yıl oldu. Orada kürsüde olmak çok yoğun duygular içeriyor. Bayrağımızı kürsüde dalgalandırmak gurur verici. Özellikle birincilik kürsüsüne çıkabilmek ayrı bir duygu. Yaşayabileceğiniz en güzel duygulardan biri çünkü milletinizi, vatanınızı, bayrağınızı onurlandırıyorsunuz."

Antrenör Sertan Aydın da sporcusunun başarılarıyla adından söz ettirmeye devam edeceğini belirtti.