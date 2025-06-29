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        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 16:14 Güncelleme: 29.06.2025 - 16:14
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        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Çorlu-Tekirdağ yolu Karatepe mevkisinde bulunan tesisin çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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