Tekirdağ'da su kesintileri vatandaşın tepkisine neden oluyor

Tekirdağ'ın bazı mahallelerinde yaşanan su kesintileri tepkilere neden oluyor.

İl genelinde artan nüfus, turizm hareketliliği, arıza ve düzensiz su kullanımı nedeniyle su kesintileri yaşanırken, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından vatandaşlara geçici olarak tankerlerle su ulaştırılıyor.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 20 gündür su sorunu yaşadıklarını ileri sürerek duruma tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Selda Aras Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın birinci gününden bu yana ciddi su kesintileriyle karşılaştıklarını söyledi.

Su kesintisinden dolayı mağdur olduklarını aktaran Altun, "Bu bir saatlik ya da günlük bir kesinti değil, tamamen sıfır su. Ne çamaşır, ne duş, ne de temizlik ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz." dedi.

Altun, hijyen sorunu yaşadıklarını ve kısa bir süre içerisinde en zaruri ihtiyaçlarını dahi gideremediklerine dikkati çekti.