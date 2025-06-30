Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da su kesintileri vatandaşın tepkisine neden oluyor

        Tekirdağ'ın bazı mahallelerinde yaşanan su kesintileri tepkilere neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:53 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da su kesintileri vatandaşın tepkisine neden oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın bazı mahallelerinde yaşanan su kesintileri tepkilere neden oluyor.

        İl genelinde artan nüfus, turizm hareketliliği, arıza ve düzensiz su kullanımı nedeniyle su kesintileri yaşanırken, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından vatandaşlara geçici olarak tankerlerle su ulaştırılıyor.

        Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 20 gündür su sorunu yaşadıklarını ileri sürerek duruma tepki gösterdi.

        Mahalle sakinlerinden Selda Aras Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın birinci gününden bu yana ciddi su kesintileriyle karşılaştıklarını söyledi.

        Su kesintisinden dolayı mağdur olduklarını aktaran Altun, "Bu bir saatlik ya da günlük bir kesinti değil, tamamen sıfır su. Ne çamaşır, ne duş, ne de temizlik ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz." dedi.

        Altun, hijyen sorunu yaşadıklarını ve kısa bir süre içerisinde en zaruri ihtiyaçlarını dahi gideremediklerine dikkati çekti.

        Su ihtiyaçlarını tankerlerden karşılamak zorunda kaldıklarını dile getiren Altun, "20 tonluk bir tankerin maliyeti yaklaşık 12 bin lira. Bu suyu depolara dolduruyoruz ama depodan geçerken su saatine takılıyor ve TESKİ bize tekrar fatura çıkarıyor. Yani bir suya iki kez para ödüyoruz. Bayramdan bu yana bin lirayı aşan su faturası geliyor." diye konuştu.

        Mahalle sakinlerinden Güneş Beyhan da kesintilerin uzun sürmesinden dolayı yaşam standartlarının düştüğünü söyledi.

        TESKİ'ye defalarca başvurduklarını anlatan Beyhan, "Bize barajlardaki su seviyesinin düştüğü söyleniyor. Elbette bu mümkün ama önceden öngörülüp tedbir alınması gerekirdi. Sorun artık tahammül edilemez hale geldi." ifadelerini kullandı.

        Beyhan, İstanbul'a dönmeyi düşündüğünü, yaşam standartlarının sıfır olduğuna dikkati çekti.

        İstanbul'dan Kumbağ'a tatile gelen Veysel Balkan da İstanbul'dan geldiğini su sorunu sıkıntısı nedeniyle çocuklarıyla beraber geri döneceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!

        Benzer Haberler

        Buğday tarlasına sıçrayan yangında 10 dönüm alan zarar gördü
        Buğday tarlasına sıçrayan yangında 10 dönüm alan zarar gördü
        Tekirdağ'da şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Tekirdağ'da şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Tekirdağ'da denizde mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişiyi kurbağa adamlar kurtard...
        Tekirdağ'da denizde mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişiyi kurbağa adamlar kurtard...
        Şişme botla denizde mahsur kalan 3'ü çocuk, 4 kişi kurtarıldı
        Şişme botla denizde mahsur kalan 3'ü çocuk, 4 kişi kurtarıldı
        Tekirdağ'da hasatta yangına karşı su tankeri ve pulluk bulundurma şartı get...
        Tekirdağ'da hasatta yangına karşı su tankeri ve pulluk bulundurma şartı get...
        Doç. Dr. Doğan: Tekirdağ'da 200 kene tutunması vakasında bulaşıcı hastalığa...
        Doç. Dr. Doğan: Tekirdağ'da 200 kene tutunması vakasında bulaşıcı hastalığa...