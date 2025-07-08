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        Tekirdağ'da istavrit tezgahları süsledi

        Tekirdağ'da Marmara Denizi'ne açılan küçük tekne balıkçılarının avladığı istavrit tezgahlarda satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:19 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:19
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        Tekirdağ'da istavrit tezgahları süsledi
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        Tekirdağ'da Marmara Denizi'ne açılan küçük tekne balıkçılarının avladığı istavrit tezgahlarda satışa sunuldu.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kentte küçük teknelerin avlanmayı sürdürdüğünü söyledi.

        Havaların sıcak olmasından dolayı balığın az olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçılar bu sıralar limana daha çok istavritle dönüyor. Onun yanında sardalya da çıkıyor. Bu zamanlarda çok sıcak olduğu için balık biraz kendisini saklıyor. Diğer zamanlar gibi bol balık yok." dedi.

        Balıkçı Bekir Erol da vatandaşların balıktan vazgeçmediğini dile getirdi.

        Her gün taze balık satışı yaptıklarını belirten Erol, "Küçük tekne balıkçıları tezgahlara taze balık getirmeye devam ediyor. Vatandaşlar daha çok istavrit tercih ediyor. İstavrit her zaman olan, vatandaşların severek tükettiği balık." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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