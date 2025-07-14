Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 2 bin 500 dekar alan zarar gördü

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 bin 500 dekar anızlık alan ile 200 arı kovanı zarar gördü.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Yangına helikopter de müdahale etti.

Sağlamtaş Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı.

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