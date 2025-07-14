Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 2 bin 500 dekar alan zarar gördü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Sağlamtaş Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına helikopter de müdahale etti.
Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.
Yangında Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy ve itfaiye eri Ahmet Yavuz yaralandı.
Yaralılar ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 bin 500 dekar anızlık alan ile 200 arı kovanı zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.