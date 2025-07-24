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        Tekirdağ'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:51 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:51
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        Tekirdağ'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Yeniçiftlik Mahallesi'nde B.İ. idaresindeki 34 CML 525 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan O.D'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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