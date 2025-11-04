Habertürk
        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 09:06 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:06
        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        İ.K. idaresindeki 59 FM 642 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 59 AIZ 228 plakalı otomobil Seymen Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan İ.K. sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

