Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 59 FM 642 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 59 AIZ 228 plakalı otomobil Seymen Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İ.K. sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.