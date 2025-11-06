Tekirdağlı öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

Çanakkale Zaferi'nin ruhunu yerinde hissetme imkanı bulan öğrenciler, milli birlik, fedakarlık ve vatan sevgisinin önemini hatırlatan duygusal anlara tanıklık etti.

Rehber eşliğinde yapılan gezide öğrenciler, Conk Bayırı, 57. Alay Şehitlik Anıtı, Hilal-i Ahmer Hastanesi gibi tarihi noktaları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ve Saray İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce, Saray ilçesindeki lise öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi gerçekleştirildi.

Tekirdağlı lise öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığının "110. Yılda 110 Bin Genç" projesi kapsamında Çanakkale'yi gezdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.