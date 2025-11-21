Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Motosikletli Polis Timleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine H.A. (18) ve H.Ç'nin (17) üzerinde arama yaptı.
Aramada, peçeteye emdirilmiş 8 parça uyuşturucu madde ile 600 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli H.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
