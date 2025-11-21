Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:57 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:57
        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Motosikletli Polis Timleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine H.A. (18) ve H.Ç'nin (17) üzerinde arama yaptı.

        Aramada, peçeteye emdirilmiş 8 parça uyuşturucu madde ile 600 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli H.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

