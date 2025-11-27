Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        DAMLA DAMLA KRİZ - Trakya'da kuraklık daha az su isteyen ürünleri gündeme getiriyor

        BİRİZ ÖZBAKIR - İklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar nedeniyle Trakya'da tarımsal verim düşerken, uzmanlar ve bölgedeki çiftçiler sürdürülebilir üretim için kuraklığa dayanıklı ürün çeşitliliğinin önemine dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        DAMLA DAMLA KRİZ - Trakya'da kuraklık daha az su isteyen ürünleri gündeme getiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİRİZ ÖZBAKIR - İklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar nedeniyle Trakya'da tarımsal verim düşerken, uzmanlar ve bölgedeki çiftçiler sürdürülebilir üretim için kuraklığa dayanıklı ürün çeşitliliğinin önemine dikkati çekiyor.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ Valisi Soytürk ilaç firmasını ziyaret etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk ilaç firmasını ziyaret etti
        Tekirdağ'da kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ sahilde tilki görüntülendi
        Tekirdağ sahilde tilki görüntülendi
        Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile çarpışan pikap takla attı: 2 yaralı
        Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile çarpışan pikap takla attı: 2 yaralı