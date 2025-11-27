DAMLA DAMLA KRİZ - Trakya'da kuraklık daha az su isteyen ürünleri gündeme getiriyor

BİRİZ ÖZBAKIR - İklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar nedeniyle Trakya'da tarımsal verim düşerken, uzmanlar ve bölgedeki çiftçiler sürdürülebilir üretim için kuraklığa dayanıklı ürün çeşitliliğinin önemine dikkati çekiyor.

