        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da üreticilere seralarını yenileyebilmeleri için devlet destekli sera naylonu dağıtıldı

        Tekirdağ'da "Seraları Yenileyelim, Üretimi Destekleyelim" Projesi kapsamında üreticilere 69 bin metrekare sera naylonu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:57 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:57
        
        Tekirdağ'da "Seraları Yenileyelim, Üretimi Destekleyelim" Projesi kapsamında üreticilere 69 bin metrekare sera naylonu dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Naip Mahallesi'nde düzenlenen programda üreticilere sera naylonları teslim edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, burada yaptığı konuşmada, yüzde 50 devlet destekli projeyle bu yıl 52 üreticiye 1 milyon 830 bin lira katkı sağlandığını belirtti.

        Kentte yaklaşık 400 dekar sera alanı bulunduğunu aktaran Aksoy, "Bakanımızın kent tarımı konusunda, her şehrin kendine yeter gıda üretmesi yönündeki desteği devam edecek. Siz üretin, biz de yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Tekirdağ'da seralarda 12 ay üretim yapılabildiğini ve her yıl üreticilerin sera naylonlarını yenilediklerini ifade eden Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığının bu kapsamdaki desteklerini sürdürdüğünü kaydetti.

        Bu yıl Tekirdağ'da bulunan seraların yarısının yenilendiğini ifade eden Aksoy, "Bu seralarımızın büyük kısmı yüksek tünel. Modern seralarımıza ise ekipman ve gübreleme gibi farklı alanlarda destekler veriyoruz. Tüm desteklerimiz yüzde 50 ve yüzde 75 hibe şeklinde. Sera yenilemek isteyen üreticilerimiz için bu sene 25 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Sıfırdan sera yapmak isteyenlere ise teknolojik sera kurulumlarına yönelik desteklerimiz bulunuyor." diye konuştu.

        Aksoy ayrıca üreticilere kışlık ve yazlık sebze fidelerinin yüzde 75 hibe destekli dağıtıldığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

