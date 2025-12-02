Tekirdağ'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
